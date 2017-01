Excelsior bevestigt komst verdediger De Wijs op huurbasis

11:34 – Jordy de Wijs maakt het seizoen af op huurbasis bij Excelsior. De 22-jarige centrale verdediger komt over van PSV. Hij speelt sinds 2005 in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en is nog in het bezit van een contract tot medio 2019.



De Wijs wist al na het eerste gesprek met Excelsior dat hij graag verhuurd wilde worden aan de Rotterdammers. "Ik was toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ik merkte dat het in de Jupiler League steeds beter en makkelijker ging. De stap om basisspeler te worden bij PSV is groot en daarom is Excelsior denk ik een ideale tussenstap voor mij", legt de verdediger uit op de website van Excelsior.



In de Jupiler League kwam De Wijs met Jong PSV dit seizoen tot twaalf wedstrijden waarin hij tweemaal scoorde. "Ik ben echt een teamspeler en houd ervan om dingen zo veel mogelijk voetballend op te lossen, al ben ik er ook niet vies van om een bal weg te knallen. Ik heb wedstrijden van Excelsior teruggekeken en ik heb veel zin om in Rotterdam te beginnen", aldus De Wijs, die hoopt op zoveel mogelijk minuten in de Eredivisie.