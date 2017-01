Bayern haalt verdediger en middenvelder van Hoffenheim

11:51 – Bayern München kondigt zondagochtend twee transfers aan. De Duitse club voegt verdediger Niklas Süle en middenvelder Sebastian Rudy toe aan de selectie. Beide spelers komen over van Hoffenheim en tekenen een meerjarig contract.



De 21-jarige Süle zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 terwijl Rudy een verbintenis krijgt tot de zomer van 2020. De middenvelder komt transfervrij over terwijl niet bekend is wat Bayern voor Süle heeft betaald. In de Duitse media wordt gesproken over een bedrag van rond de twintig miljoen euro.



Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is zeer te spreken over de twee aanwinsten. "We zijn heel blij met de komst van Süle en Rudy. De komst van twee Duitse internationals is een investering in de toekomst", zegt hij op de website van Bayern München.