Ziyech haalt gram met dubbelklapper tegen PEC Zwolle

16:20 – Op een koude wintermiddag in Zwolle is Ajax erin geslaagd om gelijke tred te houden met Feyenoord, dat eerder op deze zondag in Kerkrade won. De nummer twee van de Eredivisie tekende voor een 1-3 zege op het kunstgras van PEC Zwolle. Na een povere eerste helft maakte Ajax, onder meer door twee goals van Hakim Ziyech en de inbreng van debutant Justin Kluivert, na rust het verschil.



Met de wetenschap dat Feyenoord met een 0-2 winst op zak van Kerkrade terugreed naar Rotterdam, was het voor Ajax zaak om het gat met de koploper weer te verkleinen tot vijf punten en tenslotte nummer drie PSV (2-0 zege op Excelsior) weer op drie punten achterstand te zetten. In deze missie is Ajax geslaagd. Na een magere eerste helft, maar een prima tweede helft, werd het 1-3 in Zwolle.





Met de van ziekte herstelde André Onana en de door Lille begeerde Anwar El Ghazi in de basis, begon Ajax stroefjes aan de tweede seizoenshelft. De brigade van Peter Bosz had aanvankelijk moeite om kansen te creëren en PEC Zwolle was brutaal. Een gevaarlijke voorzet van Ted van de Pavert was het eerste wapenfeit van de wedstrijd, die PEC Zwolle duidelijk wilde neutraliseren met kleine overtredingen. Dit moest wel, omdat Ajax veel meer kwaliteit in huis heeft.



Dat neutraliseren lukte PEC Zwolle in de eerste helft aardig. Met uitzondering van een kansloos schot van Hakim Ziyech en een aantal bevliegingen van El Ghazi, had de nummer zestien van de Eredivisie weinig te duchten van Ajax. De ploeg van de vertrekkende coach Ron Jans zorgde zelf voor het gevaarlijkste moment. Onana liet een lage knal van Django Warmerdam los, maar Nicolai Brock-Madsen kwam in de nastoot niet tot scoren. Nick Viergever leek de bal met zijn hand te toucheren, maar scheidsrechter Dennis Higler zag er geen strafschop in.





PEC Zwolle mocht hopen op een punt, maar na rust was alles anders. Wat daarin absoluut meespeelde, was de invalbeurt van Justin Kluivert. De 17-jarige zoon van voormalig topschutter Patrick Kluivert bracht, na zijn wissel voor de geblesseerde Amin Younes, nieuw elan in de ploeg bij Ajax. Met zijn lichtvoetigheid en flitsende acties was hij een plaag voor de Zwolse defensie en bracht hij El Ghazi meermaals in stelling. Dit recept leidde ook tot de 1-0. Kluivert stak El Ghazi weg en de diepte en het Lille-target werd vervolgens neergetrokken door Philippe Sandler. Lasse Schöne verzilverde de penalty en tekende voor de 0-1.



Alsof dat nog niet erg genoeg was voor PEC Zwolle, stond het een minuut later al weer 0-2. Sandler kende een teleurstellende middag tegen zijn oude club en verdedigde vlak na zijn veroorzaakte strafschop te naïef ten opzichte van Ziyech, die na een fantastische dieptepass van Viergever fraai doel trof vanuit de draai. De wedstrijd leek in twee snelle klappen te zijn beslist.



Daar dacht PEC Zwolle echter anders over. De blauw-witten gaven zich niet gewonnen en vonden de aansluiting. Queensy Menig lede de bal op het hoofd van Brock-Madsen, die de 1-2 binnenknikte. Er volgde een slotoffensiefje, maar na tachtig minuten spelen viel de beslissing alsnog. Ziyech, die niet werd opgeroepen voor de Afrika Cup, werd na een rush vanaf de linkerflank de grote man aan de zijde van Ajax: 1-3. Daarmee heeft hij dus daags na de start van de Afrika Cup op de best mogelijke manier gereageerd op het feit dat Marokko-bondscoach Hervé Renard hem links heeft laten liggen.