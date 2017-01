Koeman: "Een wedstrijd als deze kun je niet bedenken"

17:38 – Ronald Koeman genoot zondag van de prestatie van zijn Everton tegen Manchester City. Op Goodison Park was het elftal van de Nederlandse coach met 4-0 te sterk voor de ploeg van trainer Pep Guardiola.



"Een wedstrijd als deze kun je vooraf niet bedenken. Tegen een ploeg als City is het altijd moeilijk, zij spelen goed voetbal. Vooral onze tweede helft was perfect, op elk vlak. We scoorden op het juiste moment in de eerste helft en die 2-0 na de rust maakte het alleen maar moeilijker voor Manchester City", aldus Koeman in gesprek met de BBC.



Koeman boekte niet alleen een zege op City, maar ook op zijn goede vriend Guardiola. "Guardiola weet dat hij met een project bezig is in Manchester. Natuurlijk hadden ze dit seizoen betere resultaten verwacht, deze nederlaag zal hard aankomen. Maar Guardiola heeft de ervaring om hier beter uit te komen. Het komt goed daar, dat weet ik zeker."