Fraser toont begrip voor rode kaart Baker: "In zijn recht"

17:51 – Henk Fraser begrijpt dat scheidsrechter Ed Janssen zondag een rode kaart toonde aan Lewis Baker. De Vitesse-speler voorkwam een counter van FC Twente door Dejan Trajkovski bewust op de hak te schoppen. De rode kaart viel vlak voor tijd en veranderde niets aan de 3-1 zege.



"Als je kijkt naar de regelgeving, kan de scheidsrechter deze keuze maken. Hij staat volledig in zijn recht. Het is een slechte poging tot haken. Het is de beslissing van de scheidsrechter, daar moeten we niet over zeuren", aldus Fraser tegenover FOX Sports. De coach hoopt dat de schorsing zal meevallen. "We moeten ook kijken naar het type speler dat Baker is."



"Hij is heel sportief, hij wilde een professionele overtreding maken. Ik vind niet dat hij zwaar gestraft moet worden, gezien de aard van de overtreding. Maar het is nu eenmaal zo dat je hiervoor een rode kaart kan krijgen." Fraser was uiteindelijk tevreden met de overwinning, waardoor het nu zevende staat in de Eredivisie.