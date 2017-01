Ibrahimovic kopt United naar gelijkspel tegen Liverpool

18:52 – Zlatan Ibrahimovic is zondag belangrijk geweest voor Manchester United tegen rivaal Liverpool. De Zweedse aanvaller kopte in de slotfase de gelijkmaker in het doel: 1-1. Liverpool was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een benutte strafschop.



United begon goed aan de wedstrijd tegen Liverpool en wist de tegenstander aardig onder druk te krijgen. Doelman Simon Mignolet was echter een sta in de weg voor José Mourinho en zijn mannen. De Belgische doelman hield onder meer Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial en Henrikh Mkhitaryan van het scoren af. Bovendien kwam Paul Pogba oog in oog met de goalie te staan. Hij werkte de bal naast het doel.



Pogba was vervolgens in een negatieve hoofdrol bij een strafschop tegen betrokken. Door een handsbal van de Frans international mocht James Milner aanleggen vanaf elf meter. David de Gea was kansloos op de inzet van de Engelsman. Ook daarna bleef United de beste kansen krijgen, maar was het niet koelbloedig genoeg om Mignolet te passeren. Aan het begin van de tweede helft waren de rollen enigszins omgedraaid.



Richting het einde van de wedstrijd trok United vervolgens de wedstrijd weer naar zich toe. Het had wel grote moeite met de beweeglijkheid van invaller Philippe Coutinho, die terug was na blessureleed. Vlak voor het sluiten van de markt wist United toch nog een resultaat te behalen. Zlatan Ibrahimovic kopte een voorzet fraai via de onderkant van het lat in het doel: 1-1. Liverpool staat na het gelijkspel derde, United zesde.