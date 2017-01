Veltman over titelstress: "Dat gaan ze wel merken"

9:00 – Feyenoord staat momenteel vijf punten voor op nummer twee Ajax en acht punten los van nummer drie PSV, waardoor de eerste Rotterdamse landstitel sinds 1999 aan de horizon gloort. Toch is er nog een lange weg te gaan voor de ploeg die al sinds speelronde één aan kop gaat in de Eredivisie. Het grootste obstakel wordt misschien wel het fenomeen 'titelstress', denkt ook Joël Veltman.



Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Met nog de helft van de speelronden te gaan passeren woorden als titelstress en titeldruk al veelvuldig de revue. Waarschijnlijk komt het omdat Feyenoord een serieuze kanshebber is voor het eerste kampioenschap in achttien jaar. "Wij weten als geen ander dat titelstress op een gegeven moment een rol kan spelen en PSV weet dat ook", zegt Veltman tegen FCUpdate.nl. "Als je bovenaan staat en er is druk van onderen, dan ga je dat wel merken. Zeker naarmate het programma drukker wordt en er steeds minder wedstrijden zullen volgen."



Veltman stelt dat het verder nog weinig zin heeft om de titelkansen van de concurrenten in te schatten. "De top-drie heeft weer gewonnen en dat is voor deze ploegen belangrijk in deze fase. Maar het is nog vroeg. We hebben het niet zelf in handen, maar het voelt ook nog niet alsof we echt afhankelijk zijn van Feyenoord. We moeten gewoon zorgen dat we de druk erop houden en niet tegen een ketsertje aanlopen. Dan kom je namelijk misschien wel op een achterstand van acht punten te staan."



Veltman vindt PSV op dit moment een iets minder grote concurrent dan Feyenoord, maar beseft dat ook dit zomaar kan veranderen. "Ze staan natuurlijk derde, met een achterstand van acht punten. In die zin hebben ze iets minder kans dan een ploeg als Feyenoord. Maar goed, zij hebben nu met Marco van Ginkel toch een extra middenvelder. In deze linie zaten ze eerder nog wat krap. Dat vergroot wel hun kansen."