Guardiola uit kritiek op eigen ploeg: "Mentaal te zwak"

Pep Guardiola en Manchester City bevinden zich in een zware periode in de Premier League. De steenrijke Engelse club kreeg zondag een oorwassing op bezoek bij Everton: 4-0. Guardiola beseft dat het anders zal moeten.



"Ik hou van mijn spelers. Het is geweldig om hier coach te zijn. Ik zal een tijdje moeten nadenken over wat de oplossing kan zijn. Mentaal zijn we te zwak. Toen het ons niet lukte om te scoren en zij dat wel deden, kwam dat keihard aan", vertelt Guardiola in gesprek met Sky Sports.



Guardiola ziet dat City in een negatieve spiraal zit en de nederlaag tegen Everton niet als uitzondering gezien moet worden. Manchester City staat inmiddels vijfde in Engeland. "Het hele seizoen hebben we al moeite op het mentale vlak. Natuurlijk kunnen we beter. Ik zou mijn hand in het vuur steken voor deze ploeg."