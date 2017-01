Kluivert geniet van debuut: "Het echte werk gaat beginnen"

21:55 – Justin Kluivert mocht zondag zijn eerste minuten maken in het eerste elftal van Ajax. De zoon van Patrick Kluivert was na een half uur tegen PEC Zwolle (1-3 winst) de vervanger van de geblesseerde Amin Younes. De jongeling maakte indruk met zijn invalbeurt.



"Dat ik al zo vroeg mocht invallen, maakte het nog mooier. Natuurlijk heb je spanning aan het begin van de wedstrijd, maar toen ik het veld opstapte was dat weg", aldus Kluivert tegenover Ajax TV. Als vleugelaanvaller probeerde Kluivert zijn acties te maken. "Een buitenspeler moet acties maken, daarvoor ben je een buitenspeler. Maar het rendement is het belangrijkste."



"Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, alleen jammer dat ik niet heb gescoord. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar er komt nog meer aan." Kluivert wilde graag de strafschop nemen die Ajax kreeg. "Ik moest het aan Lasse Schöne vragen, maar dat zat er niet in. Misschien later een keer. Mijn vader heeft gekeken en vond dat ik goed heb gespeeld."



"Nu gaat het echte werk beginnen. Ik geniet van elk moment, dat is het belangrijkste. Ik doe gewoon mij ding."