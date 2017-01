Fiorentina brengt spanning terug aan kop door zege op Juve

15 januari 2017 – De Italiaanse competitie is zondagavond een stuk spannender geworden door een overwinning van Fiorentina op koploper Juventus. De thuisploeg bewees de concurrentie van Juventus een grote dienst met een 2-1 zege.



Fiorentina legde vanaf de eerste minuut zijn wil op aan de tegenstander. Juventus stond met de rug tegen de muur. Gianluigi Buffon had veel te doen in de eerste helft en bracht soms ook zichzelf in de problemen. De Italiaanse goalie moest tien minuten voor rust vissen door een doelpunt van Nikola Kalinic. Tien minuten na rust werden de problemen groter voor het aanvallend onmachtige ogende Juventus met de 0-2 van Federico Chiesa.



De jongeling raakte een lange bal van Milan Badelj heel licht aan, waardoor Buffon verrast werd. Gonzalo Higuaín bracht de spanning snel terug met de aansluitingstreffer. Fiorentina moest alle zeilen bijzetten om in de slotfase overeind te blijven. Zo had het geluk dat een scrimmage op drie meter van de doellijn uiteindelijk in de handen van de keeper belandde en Paulo Dybala een grote kans onbenut liet.



Juventus heeft na de nederlaag nog maar een punt voorsprong op nummer twee AS Roma. Juventus heeft echter een duel minder gespeeld dan de Romeinen. Fiorentina staat achtste in de Serie A met een achterstand van vijftien punten op de club uit Turijn. Voor Juventus was het de vierde nederlaag van het seizoen.