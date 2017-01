Ruime zege op Marseille brengt AS Monaco koppositie

15 januari 2017 – AS Monaco staat sinds zondagavond aan kop in de Franse competitie. Een 1-4 overwinning op het wisselvallige Olympique Marseille was voldoende om Nice te passeren op de ranglijst. Karim Rekik begon in de basis bij Marseille, maar werd na een uur gewisseld. Het was pas zijn tiende competitieduel.



Monaco had de wedstrijd al snel naar zich toegetrokken in Marseille. Thomas Lemar tekende na een kwartier voor het openingsdoelpunt. Radamel Falcao verdubbelde zes minuten later de score in het voordeel van Monaco. Rolando deed wat terug voor de thuisploeg, maar zag de bezoekers op slag van rust met 1-3 voor komen door een treffer van Bernardo Silva.



Diezelfde Silva gooide de wedstrijd tien minuten na rust definitief in het slot door met zijn tweede van de avond voor de 1-4 te zorgen. Monaco staat in punten gelijk met Nice, maar beschikt over een veel beter doelsaldo dan het elftal van Mario Balotelli. Paris Saint-Germain volgt op een derde plek met drie punten minder. Marseille staat zesde in de Ligue 1.



Overige uitslagen Ligue 1

Nice – FC Metz 0-0Caen – Olympique Lyon 3-2