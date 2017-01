Marseille-fans negatief over mogelijke terugkeer Drogba

15 januari 2017 – Niet alle supporters van Olympique Marseille zien een terugkeer van Didier Drogba zitten. Dat liet de fanatieke aanhang duidelijk weten voorafgaand aan de wedstrijd tegen AS Monaco (1-4).



Drogba liet onlangs weten nog een keer voor Marseille te willen spelen, nadat hij onder meer actief is geweest voor Chelsea, Shanghai Shenhua en Montreal Impact. Op enkele spandoeken had de aanhang duidelijke teksten geplaatst.



"Drogba, stopt met het zeggen dat je houdt van Marseille, jij verdient in een maand meer geld dan wij in een heel leven zullen verdienen. Stop met die medelijden voor jezelf en ga terug naar China", zo valt er te lezen.



Eerder liet coach Rudi Garcia al optekenen een terugkeer van Drogba niet als een reële optie te zien. Drogba kende in 2003/2004 een succesvol seizoen in Marseille met 32 doelpunten. Hij hielp zijn club destijds naar de finale van de UEFA Cup.



[twitter,matfaure/status/820714864234680322]