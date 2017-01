FC Twente sprak in zomer met Real Madrid over Ødegaard

15 januari 2017 – FC Twente dacht in de zomer aan het huren van Martin Ødegaard van Real Madrid. Vanwege de situatie op dat moment lukte het de Eredivisie-club niet om door te pakken. SC Heerenveen wist deze maand Ødegaard wel voor anderhalf seizoen te huren.



Ted van Leeuwen kwam als technisch directeur met de naam van Ødegaard op de proppen in Enschede. Vanwege de financiële situatie was het niet mogelijk tot een akkoord te komen, terwijl Real Madrid positief stond tegenover een verhuur van Ødegaard aan Twente.



Jan van Halst maakte dat zondagavond bekend bij Ziggo Sport. Ødegaard maakte in 2015 de overstap naar Real Madrid, maar wist vooralsnog niet door te breken. In Friesland moet de middenvelder veel speelminuten gaan maken om ervaring op te doen.