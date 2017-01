Sevilla moet het weken stellen zonder smaakmaker Vitolo

13:21 – Daags na de knappe overwinning op Real Madrid heeft Sevilla slecht nieuws ontvangen over de fysieke gesteldheid van Vitolo. De linksbuiten, die zondag nog de negentig minuten volmaakte in de Spaanse topper, kampt met een blessure aan zijn rechterhamstring.



Dat meldt Sevilla maandag in een officieel statement. De Spaanse topclub weet niet precies hoe lang de aanvaller uit de roulatie is, maar waarschijnlijk zal zijn revalidatie zo'n drie tot vier weken in beslag nemen.



Dit seizoen deed Vitolo in alle competitieduels mee bij Sevilla. Hij scoorde in die achttien wedstrijden tot dusver drie keer.