Kane: "Janssen moet rustig blijven, zijn geduld bewaren"

Harry Kane weet zeker dat het Vincent Janssen uiteindelijk gaat lukken om te slagen bij Tottenham Hotspur. Sinds zijn transfer van afgelopen zomer naar Londen lukt het Janssen niet zijn draai te vinden. Afgelopen week zat hij zelfs op de tribune.



"Vincent moet rustig blijven, zijn geduld bewaren", aldus Kane tegenover het Algemeen Dagblad. "Dan ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Vincent is een geweldige speler. Jong, maar gezegend met een geweldige mentaliteit en heel veel talent. Dat hij moet wennen aan het tempo in de Premier League lijkt me logisch. Dat hebben veel meer spelers, zeker op zijn leeftijd."



Tottenham legde maar liefst twintig miljoen euro neer voor de topschutter van AZ Alkmaar. Hij is een concurrent van Kane. "Toch ervaar ik dat helemaal niet zo. Wij hebben een ongelooflijk hecht team, waarin nieuwe jongens zoveel mogelijk geholpen worden. Zo is dat met mij en Vincent ook. We zijn allebei spits, maar kunnen ook prima samen spelen en proberen elkaar elke training beter te maken."