Torino en Milan vermaken fans met doelpuntrijk gelijkspel

22:40 – Torino en AC Milan hebben maandagavond reclame gemaakt voor het Italiaanse voetbal. Niet zozeer de kwaliteit, maar de spanning en het spektakel van de onderlinge confrontatie zorgde voor een interessante wedstrijd. De twee teams stapten met een 2-2 gelijkspel van het veld.



Torino was in het eerste half uur veel sterker dan AC Milan, dat zich totaal geen raad wist met de ploeg uit Turijn. Het resulteerde na twintig minuten in het openingsdoelpunt van Andrea Belotti. Met een laag schot verschalkte de spits doelman Gianluigi Donnarumma, die veel te doen kreeg. Vlak na de achterstand hield hij Joel Obi van scoren, maar moest hij een treffer van Marco Benassi wel toestaan. Vervolgens leek het allemaal nog erger te worden voor Milan met een strafschop tegen.



Ignazio Abate ging in de eigen zestien in de fout en zag Adem Ljajic aanleggen vanaf elf meter. De speler van Torino koos voor een bal door het midden, maar Donnarumma wist daar goed op te anticiperen en voorkwam daarmee een onoverbrugbare achterstand. Toch was de storm van Torino nog niet geluwd. Iago Falqué kreeg een opgelegde kans van dichtbij. Zijn poging verdween rakelings naast het doel van AC Milan.



Zeven minuten voor rust kwam Milan voor het eerst aanvallend in het spel voor via Suso. Hij zag keeper Joe Hart geweldig redding brengen op een schot richting de bovenhoek. Een vrije trap van diezelfde Suso vloog op slag van rust naast. In de tweede helft ontstond een waar spektakelstuk op de maandagavond. Giacomo Bonaventura gaf daarvoor het startsignaal. Torino-doelman Joe Hart voorkwam een doelpunt van de Milan-speler.



Andrea Bertolacci sloeg vervolgens uit een scrimmage wel toe. Joe Hart leek tot driemaal toe de bal van de doellijn te halen, maar de tweede poging van Bertolacci werd door de voet van de keeper achter de doellijn weggehaald, zo wees de doellijntechnologie uit. Torino scoorde vrijwel direct tegen, maar zag die treffer terecht afgekeurd worden vanwege buitenspel. Voor Milan was het in de zestigste minuut wel raak door een benutte strafschop van Carlos Bacca.



Omdat beide ploegen voor de overwinning gingen, voltrok zich een interessante slotfase. Andrea Belotti kreeg daarin een grote mogelijkheid. Zijn volley vloog enkele centimeters naast de paal. Beide clubs moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel. Milan eindige het duel met tien man vanwege een tweede gele kaart voor Alessio Romagnoli in de laatste minuten. AC Milan staat daardoor vijfde op acht punten van koploper Juventus. Torino staat achtste met zeven punten minder dan Milan.