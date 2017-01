Amerikaans avontuur lonkt voor Go Ahead-speler Teijsse

16 januari 2017 – Kenny Teijsse staat voor een avontuur in de Amerikaanse competitie. De verdediger van Go Ahead Eagles staat naar eigen zeggen voor een transfer. Een club die actief is op het tweede niveau in Noord-Amerika heeft belangstelling getoond.



"Er zijn nog wat kleine dingetjes die we moeten afronden en bovendien ben ik in afwachting van een werkvisum", laat Teijsse weten aan De Stentor. De kans is groot dat Teijsse voor een seizoen gaat tekenen, met de optie voor nog een jaar. "Het is voor mij een prachtig avontuur, ook omdat deze club ambities heeft om snel uit te komen in de MLS."



"Ik kijk ernaar uit naar het voetbal en het leven in Amerika. Zo ver is het alleen nog niet. Zo lang ik nog speler van Go Ahead ben, geef ik alles voor deze club." Technisch manager Dennis Bekking rekent zich nog niet rijk. "Een akkoord is er nog niet. Feit is wel dat hij weinig speelt. Mede daardoor zijn wij bereid met Kenny mee te denken."