Vreven spreekt van goed begin: "Degelijk, niet top"

7:35 – De kop is eraf voor Stijn Vreven. De oud-verdediger wist zijn eerste wedstrijd als keuzeheer van NAC Breda op te luisteren met een overwinning. Dankzij doelpunten van Arno Verschueren en Robbie Haemhouts was na 22 minuten de eindstand van 0-2 al bereikt in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht.



Vreven heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn vuurdoop bij NAC, dat nu op plaats vijf staat in de Jupiler League. "Ik ben natuurlijk heel blij met de drie punten. Het was een degelijke wedstrijd, geen topwedstrijd. Organisatorisch oké, mentaliteit oké, bereidwilligheid oké", somt Vreven op het digitale thuis van NAC op. Hij ziet genoeg ruimte voor verbetering. "Voetbaltechnisch kan het nog beter, druk naar voren zetten kan nog beter."



"Ik heb veel goede punten gezien en ook wat mindere punten. Er is nog veel werk, maar wel een goed begin om mee te starten", zo luidt de conclusie van Vreven, die de ontslagen Marinus Dijkhuizen onlangs opvolgde bij NAC. Er volgen nu duels met Achilles '29 (thuis) en MVV Maastricht (uit) voor de Bredase eerstedivisionist.