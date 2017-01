Politici willen opheldering over oude lening aan Feyenoord

19:14 – D66 en Leefbaar Rotterdam hebben opheldering geëist over een miljoenenlening van de gemeente Rotterdam aan Stadion Feyenoord. Het gaat om een lening uit 1994 van 27,5 miljoen gulden, toen de Kuip een grote opknapbeurt nodig had, zo weet het Algemeen Dagblad.



"Toen in 2002 de euro werd ingevoerd, stond er omgerekend nog 7,9 miljoen open. Van dit bedrag is nog niets afgelost", zo melden de partijen. Vooral D66 duidelijkheid aangezien de gemeente een forse investering zou moeten doen in het plan Feyenoord City, namelijk veertig miljoen euro in aandelen. "Als we tegen Feyenoord City 'ja' zeggen, is het voor D66 belangrijk dat de gemeente in zee gaat met een betrouwbare partner die zijn afspraken nakomt."



D66'er Stefan Kroon benadrukt dat de gemeente het bedrag wel terug moet krijgen. "We gaan dit bedrag zeker niet zomaar kwijtschelden." Zijn partijgenoot en de wethouder van Sport, Adriaan Visser, heeft inmiddels al een reactie gegeven en vertelt dat er een raadsvoorstel ligt voor de openstaande lening. "Die kan worden omgezet in preferente aandelen voor de bijbehorende nominale waarde."



De gemeenteraad van Rotterdam zal begin april een besluit vormen over het wel of niet investeren in het aandelenpakket.