ADO Den Haag krijgt clubloze Abel Tamata op proef

22:01 – Abel Tamata mag in de komende periode proberen de technische staf van ADO Den Haag te overtuigen van zijn voetbalkunsten. De linksback zit al maanden zonder club en begint daarom woensdag aan een proefperiode bij de Hagenezen, dat meldt het Algemeen Dagblad.



Afgelopen seizoen speelde Tamata nog bij FC Groningen. Hij kende een aardige eerste seizoenshelft, maar mede door blessureleed verloor hij na de winterstop zijn basisplek. In augustus besloten de noordelingen om zijn contract te ontbinden en sindsdien zit hij zonder werkgever.



De Congolees international speelde eerder al voor PSV, waarmee hij in 2015 nog kampioen werd. Hij speelde zelfs nog mee tijdens de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen, maar het was niet genoeg voor een langer verblijf in Eindhoven. Verder speelde hij op huurbasis een seizoen bij Roda JC.