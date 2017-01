Maradona in Italiaanse Football Hall of Fame: "Hier ben ik thuis"

17 januari 2017 – Diego Maradona beleefde zijn mooiste periode als clubvoetballer ongetwijfeld in Italië. Met SSC Napoli won de Argentijn twee keer de landstitel en ook de UEFA Cup. Vanwege zijn verdiensten voor die ploeg werd hij dinsdag opgenomen in de Italiaanse Football Hall of Fame.



Pluisje was zelf bij de ceremonie aanwezig. "Hier voel ik mij één met het voetbal, hier voel ik mij thuis. Hier is mijn droom werkelijkheid geworden", zo sprak hij. Later dit jaar zal hij ook nog uitgeroepen worden tot ereburger van Napels.



Maandag was hij al te gast geweest op een speciale show ter ere van de zijn eerste titel met Napoli, dit seizoen dertig jaar geleden. Daar gaf Maradona nog een sneer aan zijn eeuwige rivaal. "De prijs van een kaartje voor mijn show was 300 euro. Ik heb gehoord dat tickets voor een optreden van Pelé 200 euro kostten. Die man belandt altijd op de tweede plaats."