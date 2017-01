Sporting Gijón stuurt clubicoon Fernández de laan uit

0:01 – Sporting Gijón heeft trainer en clubman Abelardo Fernández ontslagen. De clubleiding van de nummer achttien van de Primera División ziet vanwege de slechte resultaten geen reden meer om de bij de supporters geliefde trainer aan boord te houden. Het bestuur laat wel weten dat hij altijd welkom is bij de club. "Gijón is zijn thuis", zo staat er op de clubwebsite.



Fernández werd in 2014 aangesteld als hoofdtrainer van de club, nadat hij al jaren actief was geweest bij de B-ploeg. Hij bracht Sporting Gijón direct terug naar de hoogste competitie, maar daar handhaven bleek lastig. Afgelopen seizoen speelde de ploeg zich op de slotdag veilig en ook nu gaat het moeizaam. De thuisnederlaag tegen Eibar (2-3) velde hem definitief.



Fernández is een echt kind van de stad en de club. Hij doorliep de jeugdopleiding van Gijón, om vervolgens vijf jaar in het eerste te spelen. De verdediger vertrok vervolgens naar Barcelona en sloot zijn loopbaan af met een seizoen bij Deportivo Aláves. Verder maakte hij als Spaans international twee WK's en twee EK's mee.