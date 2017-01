'Nieuwe poging Wolfsburg om Ajacied te halen mislukt'

7:39 – Voor de tweede keer deze winter heeft VfL Wolfsburg geprobeerd om een speler los te weken bij Ajax. In navolging van het aantrekken van Riechedly Bazoer wilde de Bundesliga-club werk maken van de komst van Jairo Riedewald, maar in Amsterdam had men geen behoefte om mee te werken aan een nieuwe transfer. Dat meldt De Telegraaf.



Ajax verkocht Bazoer vrij snel voor een transferbedrag van 12 miljoen euro aan Wolfsburg, maar had geen zin om ook nog Riedewald te verliezen aan de Duitse club. De Amsterdammers willen de pas 20-jarige verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, graag aan boord houden. Coach Peter Bosz hecht waarde aan de multifunctionaliteit van Riedewald en het feit dat hij uit de eigen opleiding komt is ook nog mooi meegenomen.



Riedewald, die nog tot medio 2020 onder contract staat bij Ajax, lijkt vooral geduld te moeten opbrengen. Op dit moment krijgen Davinson Sánchez en Nick Viergever de voorkeur in het centrum van de defensie en is Lasse Schöne de onbetwiste nummer zes van Ajax.



Na de laatste wedstrijd voor de winterstop, de 1-1 tegen PSV op 18 december, gaf Riedewald tegenover FCUpdate.nl aan dat hij wel aan een transfer dacht. "Ik ben twintig en wil minimaal vier of vijf wedstrijden per maand spelen. Ik ben volop in ontwikkeling en deze wordt nu geremd. Ik wil op zoek naar speelminuten. Niemand is blij als hij op de bank zit. Dit is niet goed voor mijn ontwikkeling. Ik had het doel om dit jaar zo veel mogelijk te spelen, maar dat is niet gelukt", sprak Riedewald destijds.