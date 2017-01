Als er een aanvaller vertrekt, dan gaat PSV anticiperen

7:52 – PSV nam deze winter al afscheid van Luciano Narsingh, die naar Swansea City transfereerde, maar mogelijk houdt het daar nog niet bij op. Ook Luiz Beto da Silva en Florian Jozefzoon staan op de nominatie om uit Eindhoven te vertrekken. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren, dan zal PSV reageren op de transfermarkt.



"Dan komen we zeker in actie. Na Luciano Narsingh zijn we dan drie aanvallers kwijt en dat is te veel", zo reageert trainer Phillip Cocu in De Telegraaf op de situatie. De kans is aannemelijk dat de trainer binnenkort niet meer kan beschikken over Beto. PSV onderhandelt momenteel met het Braziliaanse Gremio over de aanvaller uit Peru. Omdat het 20-jarige talent uit Lima nog niet echt in beeld is bij de Eindhovense hoofdmacht – een debuut blijft tot op heden nog uit – kan een vertrek een goede optie voor Beto zijn. "Je hebt ook te maken met wat die jongen zelf wil. We hebben niks aan een speler als die met zijn hoofd ergens anders zit", stelt Cocu.



Het werkt voor Cocu ook niet echt mee dat de terugkeer van Jürgen Locadia nog wel even op zich laat wachten en dat Steven Bergwijn ook nog niet helemaal fit is. Het is onzeker of deze aanvaller komende zondag inzetbaar zal zijn tegen sc Heerenveen. Oleksandr Zinchenko lijkt dan wel weer beschikbaar te zijn.