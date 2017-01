Teijsse gaat zich definitief huisvesten in San Francisco

8:50 – Kenny Teijsse heeft zijn avontuur in de Verenigde Staten definitief te pakken. De 24-jarige verdediger heeft zich officieel verbonden aan San Francisco Deltas. De club uit de North American Soccer League heeft de komst van de Nederlander in de nacht van dinsdag op woensdag bevestigd.



Het nieuwe Amerikaanse voetbalseizoen gaat over een ruime maand beginnen en met het motto 'Building to win' heeft San Francisco Deltas drie spelers aangetrokken. Naast Teijsse komen de Canadese verdediger Karl W. Ouimette en de Spaanse middenvelder Cristian Portilla naar de Amerikaanse club toe. Vanaf 30 januari gaat het trio met hun nieuwe werkgever op trainingskamp.



Teijsse, die van origine linksback is, begon zijn loopbaan bij FC Utrecht. Via uitleenbeurten bij FC Oss, Helmond Sport en Sparta Rotterdam kwam hij bij Go Ahead Eagles terecht. Na anderhalf seizoen en vier doelpunten bij de club uit Deventer trekt hij dus richting de VS.