Pirlo wil na spelerscarrière actief blijven in het voetbal

9:28 – Andrea Pirlo is een echte liefhebber van het spelletje. Als de Italiaanse middenvelder een punt zet achter zijn carrière als speler, dan wil hij graag werkzaam blijven in het voetbal. "Dat is mijn leven", zegt de 37-jarige spelmaker van New York City FC.



Wanneer dat moment zal aanbreken, laat Pirlo nog in het midden. "Ik heb zondag een gesprek in New York, voordat ik op vakantie ga naar Florida. Of ik aan mijn laatste seizoen bezig ben? We zullen het zien", zegt de ervaren Italiaan tegen La Repubblica. "Ik ben op dit moment gewoon aan het genieten en ga kijken hoe ik me blijkf voelen. Ik wil goed afsluiten", stelt Pirlo.



"Maar als ik stop, dan blijf ik actief in het voetbal. Ik heb nog steeds veel passie voor deze sport. Ik hou ervan om het te kijken en erover te praten. In de voetbalwereld voel ik mij als een vis in het water. Ik weet nog niet wat voor rol ik wil bekleden. Teammanager, trainer, het kan allemaal", aldus Pirlo. "Voetbal is mijn leven."