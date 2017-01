Milan houdt belangrijke schakel tot medio 2020 aan boord

10:55 – AC Milan heeft Giacomo Bonaventura beloond voor zijn uitstekende prestaties. De Rossoneri hebben de 27-jarige vleugelaanvaller vastgelegd tot medio 2020. Jack, zoals de Italiaan liefkozend genoemd wordt in Milaan, werd in de zomer van 2014 voor een slordige 7 miljoen euro van Atalanta Bergamo overgenomen.



Bonaventura werd op de slotdag van de transferzomer van 2015 naar San Siro gehaald door Milan en is in anderhalf jaar uitgegroeid tot een van de publiekslievelingen bij de rood-zwarten. De Italiaanse international, die van blijdschap moest huilen toen hij zijn eerste contract tekende bij Milan, scoorde meteen bij zijn debuut in de gedenkwaardige wedstrijd tegen Parma (4-5 winst) en bleef vervolgens een vaste basiskracht.



Tot dusver kwam Bonaventura tot 83 Serie A-optredens voor Milan, waarin hij vijftien keer scoorde. De vleugelaanvaller heeft een verleden bij Atalanta, Padova en Pergocrema.