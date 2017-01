Trefzekere Hoedt helpt Lazio aan bekerzege op Genoa

22:57 – Lazio heeft de kwartfinale van de Coppa Italië bereikt na een 4-2 zege op Genoa. Wesley Hoedt was verantwoordelijk voor de tweede en mooiste treffer van de thuisploeg. In de volgende ronde treft Lazio Internazionale.



Lazio kwam dankzij doelpunten van Filip Djordjevic en Wesley Hoedt binnen een halfuur op een 2-0 voorsprong. De Nederlandse verdediger schoot vanaf ongeveer twintig meter prachtig raak. In korte tijd gaf Lazio de voorsprong echter uit handen want vier minuten voor rust slaagde Genoa erin om twee keer te scoren en dus gingen de ploegen de rust in met een 2-2 stand.



Lazio bleef er echter rustig onder en kwam twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong dankzij een volley van Sergej Milinkovic-Savic. Aanvaller Ciro Immobile zorgde enkele minuten later met zijn eerste doelpunt in het bekertoernooi voor de 4-2 eindstand.