Witsel: "Kan niet zeggen dat ik niet voor het geld kom"

18 januari 2017 – Axel Witsel maakte in de winterstop de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar het Chinese Tianjin Quanjin. De middenvelder gaat bij zijn nieuwe club 300.000 euro per week verdienen en ontkent zelf ook niet dat geld een rol heeft gespeeld bij zijn keuze.



Witsel werd eveneens in verband gebracht met een transfer naar Juventus, maar koos uiteindelijk voor een Chinees avontuur. "Ik kan niet zeggen dat ik niet ook voor het geld gekomen ben", zegt Witsel eerlijk in een interview met de NOS. "Maar ik kan niet mijn geld incasseren en op mijn lauweren rusten. Ik moet hier hard werken om de club beter te maken."



Inmiddels heeft de Chinese voetbalbond een regel doorgevoerd waardoor clubs nog maar drie buitenlanders tegelijk mogen opstellen tijdens wedstrijden. "Onze voorzitter is ambitieus. Hij heeft mij gekocht en ik weet dat hij nog meer buitenlanders wil halen. Al is dat niet makkelijk met de nieuwe regels in China. Toch hoop ik dat hij nog iemand koopt", aldus Witsel.