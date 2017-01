Hoe verging het de voorgangers van Memphis en Janssen?

15:24 – In de afgelopen twee seizoenen werden achtereenvolgens Memphis Depay en Vincent Janssen topscorer van de Eredivisie, waarna zij voor veel geld werden verkocht. Het lukte beide spelers vooralsnog niet om door te breken bij hun nieuwe club. Memphis is zelfs al van Manchester United op weg naar Olympique Lyon, terwijl in het geruchtencircuit ook wordt gesproken over een vertrek van Janssen bij Tottenham Hotspur. Hoe verging het hun voorgangers, de eredivisietopscorers van 2004 tot en met 2014, eigenlijk?



Seizoen 2003/2004: Mateja Kezman (PSV) - 31 doelpunten



Na in het seizoen 2002/2003 al de topscorerslijst te hebben getopt met 35 treffers was Mateja Kezman ook in de jaargang 2003/2004 het meest trefzeker in de Nederlandse competitie, ditmaal met 31 goals. In Europa bleef zijn productie behoorlijk achter, toch betaalde Chelsea in de zomer van 2004 ongeveer 7 miljoen euro om hem over te nemen van PSV. In Londense dienst stelde Kezman teleur, waarna hij een weinig succesvol leven als voetbalnomade begon en uitkwam voor Atlético Madrid, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, South China en BATE Borisov. In januari 2012 stopte de Serviër met profvoetbal.



Seizoen 2004/2005: Dirk Kuyt (Feyenoord) - 29 doelpunten



Met een succesvol begin van zijn carrière bij FC Utrecht verdiende Dirk Kuyt medio 2003 een transfer naar Feyenoord, waar hij in zijn tweede seizoen topscorer van de Eredivisie werd. In totaal trof de Katwijker in 122 officiële duels voor de Rotterdamse club 83 keer doel. In de zomer van 2006 werd hij verkocht aan Liverpool en ook daar was hij van waarde, met 71 doelpunten in 286 officiële wedstrijden. Na ook nog drie jaar voor Fenerbahçe te hebben gespeeld, keerde Kuyt anderhalf jaar geleden terug bij Feyenoord. Op 36-jarige leeftijd is de 104-voudig international van Oranje (24 treffers) nog steeds belangrijk in De Kuip.



Seizoen 2005/2006: Klaas-Jan Huntelaar (sc Heerenveen/Ajax) - 33 doelpunten

Seizoen 2007/2008: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) - 33 doelpunten



Twee keer was Klaas-Jan Huntelaar van alle eredivisiespelers gedurende het seizoen het meest op schot, in beide gevallen maakte hij 33 doelpunten. In januari 2009 transfereerde de Achterhoeker voor 27 miljoen euro van Ajax naar Real Madrid, waar hij de Nederlandse enclave vergrootte - hij werd ploeggenoot van Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ruud van Nistelrooy, Royston Drenthe en Rafael van der Vaart. Met acht doelpunten in twintig competitieduels deed Huntelaar het niet eens zo slecht, toch werd hij na een half jaar al verkocht aan AC Milan. Ook in de modestad waren ze al snel op hem uitgekeken. Schalke 04 haalde hem in 2010 naar Gelsenkirchen en daar bloeide Huntelaar op, met de topscorerstitel in de Bundesliga in 2012 als hoogtepunt. Door een blessure kwam de Oranje-international nog nauwelijks in actie dit seizoen en ondertussen doen er geruchten de ronde over een transfer. Heel misschien wel naar Ajax.



Seizoen 2006/2007: Afonso Alves (sc Heerenveen) - 34 doelpunten



Met Afonso Alves had sc Heerenveen weer eens een aanvallend goudhaantje in huis. De Braziliaan scoorde in het seizoen 2006/2007 maar liefst 34 keer, schreef in oktober 2007 eredivisiehistorie met zeven goals in één wedstrijd en haalde in Friese dienst zelfs het nationale elftal. In januari 2008 maakte Middlesbrough 17 miljoen euro vrij om Alves weg te kopen uit het Abe Lenstra Stadion, maar een succes werd de samenwerking niet. De spits besloot vervolgens te cashen in Qatar, waar hij uitkwam voor Al Sadd, Al Rayyan en Al Gharafa. Toen Al Rayyan hem binnenhaalde, stond de Zuid-Amerikaan bij Qatarese media al bekend als 'luie miljoenenspits'. Alves bloeide echter op in Doha, scoorde vijftien keer in het seizoen 2011/2012 en groeide met het winnende doelpunt in de bekerfinale in 2011 zelfs uit tot publiekslieveling. De opleving bleek van korte duur en in oktober 2015 hing hij zijn kicksen aan de wilgen.



Seizoen 2008/2009: Mounir El Hamdaoui (AZ) - 23 doelpunten



Mounir El Hamdaoui had met 23 doelpunten een groot aandeel in de titel van AZ. Na nog een jaar in Alkmaar haalde Martin Jol hem voor 5 miljoen euro naar Ajax. Met elf goals in bijna drie maanden begon El Hamdaoui uitstekend in Amsterdam, maar na het ontslag van Jol botste hij met diens opvolger Frank de Boer. De Marokkaanse spits belandde op een zijspoor en besloot daarop zijn heil in het buitenland te zoeken. Avonturen bij Fiorentina en Malaga leverden geen succes op, waarop El Hamdaoui anderhalf jaar geleden terugkeerde bij AZ. Zijn tweede periode in het AFAS Stadion was maar voor een paar maanden; in januari 2016 trok hij naar het Qatarese Umm Salal en tegenwoordig verdient hij zijn geld in Saudi-Arabië bij Al Taawon. Voor laatstgenoemde club maakte El Hamdaoui dit seizoen tot dusver vijf treffers in elf duels.



Seizoen 2009/2010: Luis Suárez (Ajax) - 35 doelpunten



Van de topscorers uit de besproken seizoenen is Luis Suárez zonder twijfel de meest succesvolle na zijn vertrek uit Nederland. De Uruguayaanse goalgetter vertrok in januari 2011 voor een bedrag van 26,5 miljoen euro van Ajax naar Liverpool, waar hij in zijn laatste seizoen (2013/2014) mede dankzij zijn 31 doelpunten werd uitgeroepen tot beste speler in de Premier League. Ondanks dat hij op het WK 2014 voor de derde keer een tegenstander beet en daarom voor maanden werd geschorst, had FC Barcelona in de zomer van dat jaar maar liefst 81 miljoen euro voor hem over. Na zijn straf pakte Suárez ook in Catalonië het productieve draadje weer op; in Camp Nou vormt hij met Lionel Messi en Neymar een zéér trefzeker 'MSN'-trio.



Seizoen 2010/2011: Björn Vleminckx (NEC) - 23 doelpunten



Als Mateja Kezman en Afonso Alves niets meer presteerden na hun topscorerstitel, welke woorden zouden we dan moeten gebruiken om te beschrijven hoe Björn Vleminckx na zijn afscheid van NEC terecht is gekomen? Club Brugge haalde de Belgische aanvaller in juli 2011 voor 3,3 miljoen euro terug naar diens vaderland, waar al snel bleek dat hij een eendagsvlieg was. Na avonturen in Turkije bij achtereenvolgens Gençlerbirligi, Kayseri Erciyesspor en Göztepe speelt Vleminckx tegenwoordig bij Antwerp in de Tweede Klasse. Zeker van een basisplaats is hij daar niet. In de competitie verscheen hij dit seizoen achttien keer binnen de lijnen, waarvan de helft als basisklant. De drievoudig international van België wist daarbij vijf keer te scoren. Een domper voor Vleminckx is dat hij door een vervelende blessure een aantal maanden buitenspel zal staan.



Seizoen 2011/2012: Bas Dost (sc Heerenveen) - 32 doelpunten



Nadat hij in het seizoen 2011/2012 32 keer had gescoord wist VfL Wolfsburg genoeg: Bas Dost is goed genoeg voor de Bundesliga en haalde hem voor 7 miljoen euro naar de Volkswagen Arena. Mede door blessures wist de spits uit Deventer nooit écht een vaste waarde te worden bij de Duitse kampioen van 2009, maar falen deed hij zeker niet. In de eerste helft van 2015 leek Dost met zeventien doelpunten alsnog door te gaan breken, maar in de jaargang daarop was hij minder productief. Tegenwoordig speelt Dost in Lissabon voor Sporting Clube de Portugal, waar hij momenteel met dertien doelpunten de topscorerlijst in de Portugese competitie aanvoert.



Seizoen 2012/2013: Wilfried Bony (Vitesse) - 31 doelpunten



Met 26 doelpunten in de Premier League in anderhalf jaar tijd deed Wilfried Bony het prima in het shirt van Swansea City, dat hem voor een kleine 14 miljoen euro had weggekocht bij Vitesse. De Welshmen maakten een dikke 20 miljoen euro winst op de Ivoriaanse spits toen ze hem begin januari 2015 verkochten aan Manchester City. Bony bleek al snel tekort te komen voor het niveau dat men nastreeft in het Etihad Stadium en wordt daarom voor dit seizoen verhuurd aan Stoke City. In Stoke-on-Trent is de ploeggenoot van Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay ook niet echt op dreef. In tien Premier League-duels voor Stoke City zorgde hij twee keer voor een update van het scorebord.



Seizoen 2013/2014: Alfred Finnbogason (sc Heerenveen) - 29 doelpunten



Na Klaas-Jan Huntelaar, Afonso Alves en Bas Dost is Alfred Finnbogason de vierde speler van sc Heerenveen in dit overzicht. De IJslander scoorde in 65 eredivisieduels maar liefst 53 keer voor de Friese formatie, wat Real Sociedad deed besluiten een transfersom van 8 miljoen euro voor hem te betalen. In La Liga scoorde Finnbogason in één seizoen slechts twee keer in 25 wedstrijden. De Spaanse club verhuurde hem in de eerste helft van de jaargang 2015/2016 aan Olympiakos, maar ook dat werd een teleurstellend avontuur. In de tweede helft van dat seizoen mocht hij het op huurbasis proberen bij FC Augsburg en met zeven treffers verdiende hij zowaar een permanente overgang naar de Bundesligaclub, waar hij vervolgens ook niet meer kon imponeren. Afgelopen zomer mocht Finnbogason drie keer invallen bij IJsland, dat verrassend de kwartfinale haalde op Euro 2016.