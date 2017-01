Janssen wil niet naar Gala: "Gaat voor kans bij Spurs"

16:43 – Omdat Vincent Janssen een zeer lastig eerste halfjaar achter de rug heeft bij Tottenham Hotspur, wordt hij al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij de Engelse topclub. Toch wil hij deze winter geen transfer maken, laat zijn zaakwaarnemer Patrick van Diemen weten.



Galatasaray was deze winter geïnteresseerd, zegt Van Diemen tegen Omroep Brabant. "Galatasaray heeft zich gemeld, maar Vincent blijft bij Tottenham Hotspur. Hij heeft het besluit genomen er niet op in te gaan. Het zou kunnen dat er meer clubs interesse hebben. Ongetwijfeld zijn er veel clubs die hem volgen. Maar naast Galatasaray zijn er geen clubs die zich gemeld hebben."



Tot dusver staat de teller bij Janssen pas op één Premier League-doelpunt, maar de Nederlandse spits is nog niet in paniek. "Afgelopen zomer heeft Vincent een bewuste keuze gemaakt", vertelt Van Diemen. 'Hij heeft een langdurig contract getekend bij een mooie club met goede faciliteiten en een goede trainer. Hij gaat volledig voor zijn kans bij Spurs. Tot zijn blessure heeft hij ook in iedere wedstrijd speeltijd gehad. Hij heeft het er nog goed naar zijn zin en hij probeert nu zijn kans te pakken."