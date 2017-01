Koeman staat open voor verhuur Ajax-target Deulofeu

17:04 – Bij Everton is de rol van Gerard Deulofeu beperkt, waardoor hij deze winter al in verband werd gebracht met een huurtransfer naar AC Milan of Ajax. Trainer Ronald Koeman heeft donderdag laten weten dat de buitenspeler inderdaad op huurbasis mag vertrekken uit Liverpool.



"Ik heb met Gerard gesproken en het is een lastige situatie voor hem", zei Koeman donderdag op een persconferentie. "Als hij een oplossing vindt en ergens anders minuten krijgt, dan is dat voor ons geen probleem. De beslissing moet echter genomen worden door de directie en ik heb nog niets gehoord over een afgeronde deal."



Deulofeu wordt al al lange tijd met AC Milan in verband gebracht, terwijl Ajax deze week naar verluidt ook heeft geïnformeerd naar de Spanjaard. "Je kijkt altijd naar wat het beste is voor de club en voor de speler, en in dit geval is het goed als hij ergens anders gaat spelen", zei Koeman over de 22-jarige vleugelaanvaller.