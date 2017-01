Ervaren coach Van Wijk gaat aan de slag bij OH Leuven

18:21 – Dennis van Wijk gaat weer aan het werk in de Belgische voetbalcompetitie. De Nederlandse coach stond eerder al op de loonlijst bij onder meer Antwerp FC, Roeselare en Cercle Brugge en gaat nu aan de slag bij OH Leuven, zo is donderdag duidelijk geworden.



Leuven staat momenteel zesde in België en wil graag bij de eerste vier ploegen gaan horen. De club heeft daardoor Van Wijk aangesteld, die bij Leuven de onlangs ontslagen Emilio Ferrera opvolgt. Van Wijk heeft bij zijn nieuwe werkgever een contract voor anderhalf jaar getekend.



Van Wijk is al sinds 1994 als hoofdtrainer werkzaam en stond in Nederland onder contract bij Willem II.