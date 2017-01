Cambuur neemt Lilipaly in de zomer over van Telstar

18:44 – Voor de tweede keer op één dag is SC Cambuur met transfernieuws op de proppen gekomen. Eerder vandaag (donderdag) maakte de club bekend dat Farshad Noor van Roda JC op huurbasis het seizoen in Leeuwarden afmaakt, terwijl de Friezen vanavond Stefano Lilipaly hebben gepresenteerd. De middenvelder zal na dit seizoen overkomen van Telstar.



De international van Indonesië tekent voor twee seizoenen in Leeuwarden en maakt het seizoen dus eerst af bij Telstar. "Wij wensen Stefano heel veel succes in Leeuwarden en gaan de komende maanden nog intensief van zijn kunsten genieten in Velsen-Zuid", schrijft de competitiegenoot van Cambuur op de clubwebsite.



De 27-jarige middenvelder is dit voetbaljaar een belangrijke schakel in de ploeg van Telstar, waarvoor hij dit seizoen drie goals heeft gemaakt. "We volgen Stefano al langer en kennen zijn kwaliteiten", reageert Cambuur-directeur Gerald van den Belt. "Het is een moderne middenvelder, die zowel aanvallend als verdedigend zijn mannetje staat. Hij past met zijn karakter en winnaarsmentaliteit bovendien goed bij onze club."