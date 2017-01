AS Roma maakt indruk en stoot door naar kwartfinale

22:54 – Het was donderdagavond genieten van AS Roma in het bekerduel met Sampdoria. De ploeg uit de hoofdstad zegevierde in de achtste finale van de Coppa Italia met 4-0 over de competitiegenoot en is daardoor zeker van het bereiken van de kwartfinale.



Twee van de vier doelpunten van Roma waren vanavond van grote schoonheid. De eerste van de avond, van Radja Nainggolan, was de mooiste. De Belg kreeg de bal in de 39ste minuut voor zijn voeten en pegelde het speeltuig op geweldige wijze tegen de touwen. Ook clubicoon Francesco Totti was onder de indruk van de goal. De aanvaller ging op de reservebank helemaal uit zijn plaat en zwaaide enthousiast met een hesje. Overigens zat ook Kevin Strootman vanavond op de bank, de Nederlander kwam in tegenstelling tot Totti niet als invaller in het veld.



Dat Nainggolan de geweldige treffer produceerde, was geen verrassing. De Belgische middenvelder speelde een fantastische wedstrijd, die hij in de slotfase van de tweede helft ook nog bekroonde door de 4-0 te maken. Daarvoor waren ook Stephan El Shaarawy en Edin Dzeko nog doeltreffend geweest. De treffer van El Shaarawy was net als de eerste goal van Nainggolan van grote schoonheid. De vlugge aanvaller nam de bal na een diepe pass met de borst mee en wipte de bal prachtige over de kansloze keeper van Sampdoria heen.



Door de overtuigende 4-0 zege stoomt Roma door naar de kwartfinale. Daarin is Cesena, de enige ploeg uit de Serie B die nog in de beker zit, de tegenstander.