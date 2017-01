Barcelona wint voor het eerst sinds 2007 bij Sociedad

23:09 – FC Barcelona heeft een stap gezet naar de halve finale van de Copa del Rey, maar de Spaanse topclub zal volgende week in de return van de kwartfinale nog wel aan de bak moeten. Het uitduel met Real Sociedad eindigde donderdagavond namelijk in een zwaarbevochten 0-1 zege voor de manschappen van Luis Enrique. Bij Barcelona stond Jasper Cillessen in het doel, hij hoefde in Estadio Anoeta geen tegengoal te incasseren.



Van de Spaanse topclubs was de loting voor Barcelona het minst gunstig, met een confrontatie met Sociedad. Het team van Eusebio Sacristán staat in de competitie op de verdienstelijke vijfde plaats en is de laatste jaren vaak een sta in de weg gebleken voor Barcelona. Dat Barcelona sinds 5 mei 2007 niet meer wist te winnen bij Sociedad, is veelzeggend. Ook vanavond hield de thuisploeg in het eerste deel van het tweeluik uitstekend stand tegen de topclub, die met de 'MSN-aanval' aan de wedstrijd begon.



In een pittig duel waren de teams vanaf de aftrap aan elkaar gewaagd, maar Barcelona sloeg na twintig minuten toe. Neymar verzilverde koeltjes een strafschop, die was gegeven na een overtreding op de Braziliaanse aanvaller. Hij was vanavond bij Barcelona sowieso de gevaarlijkste man. Zo schoot hij met een geplaatst schot in de tweede helft net naast, terwijl hij in de eerste helft al eens alleen op de keeper af ging. In beide gevallen was het geluk niet aan de zijde van Neymar, die zodoende verzuimde op de marge voor Barcelona te vergroten.



Na de theepauze was het niet alleen Barcelona dat gevaarlijk was, maar slaagde de thuisploeg er ook in op voor gevaar te zorgen voor het doel van Cillessen. Zo was Asier Illarramendi dicht bij een treffer, maar de middenvelder kopte de bal over. Aan de kant van Barcelona had Lionel Messi met een vrije trap nog geflirt met een treffer, zijn poging bleek echter net niet zuiver genoeg.



Volgende week donderdag wordt de return gespeeld in Camp Nou. Het is nog maar de vraag of Andrés Iniesta in die wedstrijd zijn opwachting kan maken, aangezien de middenvelder vanavond in de rust werd gewisseld vanwege een blessure.