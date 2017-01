PSV kaapt talent Aboukhlal (16) definitief weg uit Tilburg

12:46 – Willem II kondigde onlangs al aan dat Zakaria Aboukhlal medisch gekeurd zou worden bij PSV en nu is door de Eindhovense club bevestigd dat het 16-jarige talent een contract heeft getekend in het Philips Stadion. De jonge aanvaller heeft zich tot medio 2020 aan PSV verbonden.



Aboukhlal is een tweebenige aanvaller, die Marokkaanse roots heeft maar diverse nationale jeugdelftallen van Nederland vertegenwoordigd heeft. Hij maakt het seizoen nog af bij Willem II, maar stapt komende zomer over naar Eindhoven. Technisch manager Marcel Brands van PSV omschrijft hem op de clubwebsite als een doelgerichte speler. "Hij zoekt altijd naar het doel. Het is een zeer talentvolle jongen die bij meer clubs in de belangstelling stond. Wij wilden hem heel graag naar PSV halen en hij wilde graag naar ons. We zijn blij dat het rond is gekomen", stelt Brands.



"Dit is geweldig", reageert Aboukhlal zelf tegen PSV TV over zijn transfer naar de Eindhovense topclub. "Een contract bij PSV verdien je niet zomaar. Ik hoop snel door te stromen naar Jong PSV, maar eerst moet ik proeven hoe het er hier aan toegaat. In het Philips Stadion spelen is mijn ultieme droom."