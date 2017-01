West Brom winkelt bij Hull, dat oud-Feyenoorder haalt

12:51 – Er hebben vrijdag transferactiviteiten plaatsgevonden in de Premier League. Middenmoter West Bromwich Albion heeft toegeslagen door middenvelder Jake Livermore over te nemen van Hull City, dat kort daarna een nieuwe rechtsback heeft aangetrokken.



De 27-jarige controlerende middenvelder was dit seizoen een belangrijke pion bij Hull City, dat in de gevarenzone bivakkeert in de Premier League. De oud-speler van Tottenham Hotspur gaat nu zijn geluk beproeven bij West Brom, dat met de achtste plaats aan een goed seizoen bezig is. De Engelsman heeft voor 4,5 jaar getekend bij zijn nieuwe club.



Hull City verliest zodoende een belangrijke speler, maar heeft zelf ook toegeslagen op de transfermarkt. De nummer zestien van de Premier League is er namelijk in geslaagd om oud-Feyenoorder Omar Elabdellaoui aan te trekken. De 25-jarige Noor komt over van Olympiakos en maakt het seizoen op huurbasis af bij Hull. In het seizoen 2012/2013 speelde de Noor bij Feyenoord, maar een succes werd die periode niet.