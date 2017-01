Leeuwinnen scoren zeven keer bij debuut Wiegman

16:59 – Nadat het Nederlands vrouwenelftal haar laatste drie oefenduels van 2016 had verloren van achtereenvolgens Duitsland, België en Engeland is het 2017 uitstekend begonnen. De formatie van de debuterende bondscoach Sarina Wiegman won vrijdag met 7-1 van Roemenië.



Nederland kwam in de 22ste minuut nog wel op achterstand, maar stelde in de tweede helft op overtuigende wijze orde op zaken. Nadat Lineth Beerensteyn vlak voor rust al het evenwicht had hersteld, maakten Jill Roord (2), Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse en Vivianne Miedema (2, foto) er een doelpuntrijke zege van voor de Oranje Leeuwinnen in het Spaanse San Pedro del Pinatar.



Komende dinsdag oefent Nederland opnieuw in San Pedro del Pinatar, dan tegen Rusland.