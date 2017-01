Memphis kan zondag debuteren: "Sta te popelen"

17:16 – Memphis Depay kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille al debuteren voor Olympique Lyon. Het papierwerk rond de transfer van de Nederlandse vleugelaanvaller van Manchester United naar de Franse club, voor ongeveer 16 miljoen euro, is op tijd afgewikkeld.



"Ik ben heel blij met mijn transfer naar Lyon", aldus Memphis op de website van zijn nieuwe werkgever. "Er waren meerdere clubs die interesse hadden, maar mijn zaakwaarnemer zei me dat hij een goed gevoel had bij Lyon. Ik heb vertrouwen in hem en daarom heb ik hier getekend. De coach, de voorzitter... iedereen wilde me hebben, dat geeft veel vertrouwen. Ik had het gevoel dat ik hierheen moest komen. Lyon is een grote club, met een mooie historie en dat heeft meegewogen in mijn beslissing."



"Ik weet dat Lyon zeven jaar op rij kampioen is geworden en vaak in de Champions League heeft gespeeld", vervolgt Memphis. Lyon was tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij de beste club in de Ligue 1. "Ik ben jong en wilde naar deze mooie club. Ik voel me goed en weet dat de volgende wedstrijd belangrijk is. Ik hoop dat ik mee kan doen. Wel heb ik nog wat kracht nodig, maar ik ben een sportman. Ik ben er klaar voor."



"Ik ben niet naar hier gekomen om revanche te nemen voor hetgeen er in Manchester is gebeurd", gaat Memphis verder. "Ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb. Dat heb ik in het verleden al gedaan en ik weet wat ik kan. Bij Manchester United trainde en speelde ik met fantastische spelers, van wie ik veel heb geleerd. Ik wil doelpunten maken en met plezier voetballen in dit mooie stadion van Lyon. Ik sta te popelen en dit is een geweldige uitdaging voor mij. Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan."



Memphis zette vrijdag zijn handtekening onder een contract voor 4,5 jaar bij Lyon.