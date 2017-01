Collina nieuwe scheidsrechterbaas bij de FIFA

20:23 – Pierluigi Collina is de nieuwe voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, zo is vrijdag bekendgemaakt. De 56-jarige Italiaan was de afgelopen jaren in dezelfde functie actief bij de UEFA.



Door zijn nieuwe baan krijgt Collina een belangrijke stem bij de benoeming van arbiters voor mondiale evenementen. Daarnaast mag hij met de scheidsrechterscommissie aanbevelingen doen voor de spelregels. Het is nog niet bekend wie Collina gaat opvolgen bij de UEFA, waar de Nederlander Jaap Uilenberg één van de leden van de scheidsrechterscommissie is.



Collina, zes keer verkozen tot scheidsrechter van het jaar, stopte in 2005 met het fluiten van wedstrijden.