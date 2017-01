Marokko buigt achterstand om tegen Togo en leeft nog

21:52 – Na de 1-0 nederlaag tegen DR Congo van afgelopen maandag heeft Marokko zich goed herpakt in de groepsfase van de Afrika Cup in Gabon. De ploeg van bondscoach Herve Renard won vrijdag in de tweede speelronde, ondanks een achterstand, van Togo. Het werd 3-1 in Oyem.



Aanvankelijk zag het er nog slecht uit voor Marokko. Mathieu Dossevi bracht Togo al na vijf minuten op een 0-1 voorsprong, maar de Marokkanen wisten het nog om te draaien. Dat kwam mede door de traptechniek van Fayçal Fajr. De speler van Deportivo la Coruna nam in de veertiende minuut de corner waaruit Aziz Bouhaddouz de 1-1 binnenkopte, vijf minuten later had Romain Saïss eveneens met het hoofd succes uit een vrije trap van Fajr. Youssef En-Nesyri was in de 72ste minuut verantwoordelijk voor de 3-1. Na een pass van Feyenoorder Karim El Ahmadi schoot hij van afstand, waarbij Togo-keeper Kossi Agassa de bal door zijn handen liet glippen.



Marokko klimt door de winst naar de tweede plaats in de poule. Het heeft drie punten, één minder dan koploper DR Congo. Dat land speelde eerder op de dag met 2-2 gelijk tegen titelverdediger Ivoorkust, dat twee punten heeft. Togo is met één punt de hekkensluiter in groep C.