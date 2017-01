FC Twente weer de sterkste in Derby van het Oosten

21:53 – Opnieuw mag FC Twente zich weer de sterkste ploeg uit Twente noemen. Het versloeg Heracles Almelo net als vorig seizoen in de eigen Grolsch Veste, ditmaal echter met 1-0 in plaats van 4-0. Een momentje van concentratieverlies kostte Heracles de wedstrijd. Via een snel genomen vrije trap kreeg Bersant Celina de ruimte. Hij vond met een voorzet Joachim Andersen, die door goed raak te knikken matchwinner werd.



Omdat zowel Twente als Heracles vorige week hadden verloren, was het verschil tussen beide ploegen net zoals in de winterstop drie punten in het voordeel van de thuisploeg. De derby van het oosten was in Almelo in 1-1 geëindigd, extra reden om deze wedstrijd te winnen. De ploeg die zou zegevieren kon de eerste driepunter van 2017 bijschrijven en zich bovendien de beste club uit Twente noemen.



Het was FC Twente dat de eerste tik uitdeelde. Na tien minuten kreeg Celina de bal mee na een snel genomen vrije trap. Ondertussen had Andersen zich al in de zestien gepositioneerd en hij kreeg de voorzet precies op maat. Met dito precisie kopte hij de bal uitstekend in de verre hoek: 1-0. De voorsprong kwam niet uit de lucht vallen, Twente begon sterker en had via Mateusz Klich en Enes ünal al twee aardige kansen gehad.



Heracles gaf zich echter niet meteen gewonnen en gooide halverwege de eerste helft echt de schroom van zich af. In de omschakeling werd het gevaarlijk via Samuel Armenteros. De spits was een plaag voor de Twentse verdediging en keeper Nick Marsman, maar hij kwam niet tot scoren. Toch was Twente in het restant van de eerste helft gevaarlijker. Enes ünal scoorde, maar deed dat vanaf randje buitenspel. Net voor rust dwong Celina Castro nog tot een redding in de korte hoek.



Waar Heracles vlak voor rust met de schrik vrij kwam, overkwam Twente dat na de pauze. Marsman moest tot twee keer toe reddend optreden bij vrije trappen van Brandley Kuwas en Thomas Bruns. In het vervolg waren kansen meer uitzondering dan regel en was het vooral de strijd die opviel. Pas in het laatste kwartier kwamen de kansen weer, met name voor FC Twente.



De Twente topscorer was daarin het middelpunt. In de eerste 75 minuten was hij zo goed als onzichtbaar, maar hij liet zich rond de tachtigste minuut twee keer gevaarlijk zijn. Zijn eerste poging werd gekeerd door Bram Castro. Zijn tweede inzet een paar minuten later belandde op de paal, de rebound werd door invaller Fredrik Jensen net naast geschoven.



Heracles drong in de laatste minuten aan en kreeg via de ingevallen spits Vincent Vermeij nog wat halve kansen, maar de uitblinkende Marsman hield zijn doel schoon. Twente boekte de eerste zege van 2017 en versloeg rivaal Heracles. Daarmee gaat het aan Vitesse voorbij, de Arnhemmers spelen zaterdag bij FC Groningen.