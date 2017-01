Nice moet ook bij Bastia genoegen nemen met punt

22:46 – OGC Nice is voor de tweede speelronde op rij op een gelijkspel blijven steken tegen een laagvlieger in de Ligue 1. Na de 0-0 remise van vorige week op eigen veld tegen hekkensluiter FC Metz speelde de titelkandidaat vrijdag op Corsica 1-1 tegen SC Bastia, de nummer zestien van de ranglijst.



Mario Balotelli keerde bij Nice terug van een schorsing, maar kon puntenverlies voor zijn elftal niet voorkomen. Prince Oniangué bracht Bastia in de zeventiende minuut op een 1-0 voorsprong. Ruim een kwartier later kwamen de bezoekers langszij via Arnaud Souquet. Bastia-speler Yannick Cahuzac kreeg in de 64ste minuut zijn tweede gele kaart, waarvan Nice echter niet wist te profiteren.



Met 46 punten gaat Nice voorlopig wel aan kop in Frankrijk, maar nummer twee AS Monaco (45 punten) heeft nog een duel tegoed. De Monegasken spelen zondag in het eigen Stade Louis II tegen Lorient.