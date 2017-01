Berahino tekent bij Stoke, José Fonte naar West Ham

23:07 – Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay krijgen Saido Berahino als ploeggenoot bij Stoke City. De 23-jarige aanvaller tekende vrijdag een contract voor 5,5 jaar bij de club uit Stoke-on-Trent, die hem voor een kleine 14 miljoen euro overneemt van West Bromwich Albion. Berahino had bij die club een aflopend contract en wilde deze niet verlengen.



Berahino maakte in het seizoen 2014/2015 in 45 officiële wedstrijden twintig doelpunten voor West Brom, waarmee hij zich in de kijker speelde bij Tottenham Hotspur. De Londenaren wilden hem in de zomer van 2015 op 'Deadline Day' inlijven, maar West Brom sloeg dat bod af en dat maakte Berahino boos. Deze jaargang belandde hij op een zijspoor op The Hawthorns, zijn laatste optreden voor het eerste elftal dateert van vier maanden geleden.



Ook José Fonte heeft een nieuwe club. De 33-jarige Portugese centrumverdediger, die afgelopen zomer met zijn land Europees kampioen werd, verruilt Southampton voor ruim 9 miljoen euro voor West Ham United. Bij zijn nieuwe club heeft hij een contract voor 2,5 jaar getekend. Fonte kwam zeven jaar uit voor Southampton, waar hij dit seizoen met Virgil van Dijk het hart van de defensie vormde.