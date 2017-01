Robben kritisch na zege: "Waren niet gevaarlijk genoeg"

9:35 – Bayern München mocht vrijdag bij de hervatting van de Bundesliga drie punten bijschrijven, omdat de regerend kampioen op visite bij SC Freiburg met 1-2 wist te winnen. Het ging echter totaal niet gemakkelijk, zag ook Arjen Robben. De aanvaller stelt dat het beter moet bij Bayern.



De topclub kwam bij Freiburg snel met 1-0 achter, maakte vervolgens gelijk en won de wedstrijd door een late goal van Robert Lewandowski. "De eerste wedstrijd na de winterstop is nooit gemakkelijk", reageert Robben op de clubsite. "We hadden het lastig, we moeten beter spelen dan we in de eerste helft deden. Het is belangrijk dat het ritme terugkeert in de ploeg, hopelijk lukt dat volgende week."



Ook trainer Carlo Ancelotti was kritisch op zijn team. "De wedstrijd was lastig omdat we tegen een sterke, agressieve tegenstander speelden. We speelden niet goed, maar ik ben wel tevreden over het karakter dat we lieten zien. We kunnen niet blij zijn met ons spel, maar wel met het resultaat."