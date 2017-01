Bosz positief over Van Basten: "Voetbal is conservatief"

9:56 – Marco van Basten heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien in de voetbalwereld sinds hij als 'Chief Officer for Technical Development' bij de FIFA werkt. De voormalig topaanvaller opperde onder meer dat buitenspel beter kan worden afgeschaft en dat is hem direct op veel kritiek komen te staan, van onder meer Jürgen Klopp. Ajax-trainer Peter Bosz is niet negatief over de plannen van Van Basten en gaat met zijn team mogelijk shoot-outs oefenen op de training.



Naast het idee om buitenspel af te schaffen had Van Basten ook het plan om een penaltyreeks te vervangen door shoot-outs. "Marco heeft mij gebeld met de vraag of wij daar op trainingen naar willen kijken. Als het uitkomt, zullen we dat zeker gaan doen", zegt Bosz op de website van Ajax.



De coach vindt het positief dat de FIFA vooruitstrevend is. "Ik vind het sowieso goed dat we er met z'n allen over nadenken. Voetbal is een conservatieve sport", zegt Bosz. "De spelregels zijn er al heel lang en worden heel weinig veranderd. Ik vind dat we in onze mooie sport niet zomaar alles moeten veranderen, maar we moeten wel met de tijd meegaan. Ik ben laatst een keer bij hockey geweest. Ik was verrast en verbaasd om te zien hoe snel die sport is geworden. De intensiteit van het spel en de energie zijn enorm."