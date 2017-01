Vreven wint, maar vindt dat NAC volwassener moet worden

11:00 – Waar collega Henk de Jong bij De Graafschap met twee nederlagen een slechte start kent, is Stijn Vreven bij NAC Breda wel goed begonnen aan zijn baan in de Jupiler League. Vrijdag won de ploeg uit Brabant thuis met 2-0 van Achilles '29, maar de nieuwe coach was na de wedstrijd ook kritisch op zijn ploeg.



Achilles staat stijf onderaan in de Jupiler League, maar mocht op bezoek bij NAC nog lang hopen op een resultaat. Dat verwijt Vreven zijn ploeg. "Ongelofelijk dat we 90 minuten hebben moeten wachten op zekerheid", zegt hij op de clubwebsite. "We hebben zeker vijf honderd procent kansen gehad om de tweede te maken. De tegenstander kreeg zo goed als geen kansen. Voor een echt Avondje NAC-beleving moet je veel sneller de 2-0 maken om er een echt feest van te maken", aldus Vreven.



De nieuwe coach beseft dat de punten wel belangrijk zijn voor NAC. "Anderzijds is dit een degelijke overwinning. We hebben weinig weggegeven, twee goals gemaakt en we winnen weer. Er is een heel aantal dingen waar ik tevreden over ben, maar we moeten nog volwassener worden. Er is nog veel werk aan de winkel, maar er zijn ook dingen waar we op voort kunnen borduren."