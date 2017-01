Sánchez: "Temperamentvolle fans ben ik wel gewend"

11:25 – Sinds 2009 wist Ajax niet meer te winnen op bezoek bij FC Utrecht, maar voor verdediger Davinson Sánchez is dat geen reden om zondag met angst in de spelersbus richting de Domstad te stappen. De Colombiaan heeft veel vertrouwen in zijn team en is niet bang voor de sfeer in de Galgenwaard.



Dat Ajax het vaak moeilijk heeft gehad tegen Utrecht, zegt de verdediger niet veel. "In de Eredivisie heb je wel vaker te maken met moeilijke wedstrijden. En ja, uit tegen FC Utrecht is daar een van. Zelf heb ik dat nog niet ondervonden, zondag speel ik dit duel voor het eerst. Dat Ajax daar al sinds 2009 niet winnend uitkwam, wil naar mijn idee niets zeggen. Zondag nemen we drie punten mee naar huis en winnen we met volle overtuiging, als het aan mij ligt", spreekt hij op Ajax.nl. "Het is voor ons belangrijk dat we de eerste minuten goed doorkomen. Daarna moeten we de wedstrijd met onze kwaliteiten naar ons toetrekken.''



De sfeer in Utrecht is altijd vijandig als Ajax op bezoek komt, beseft Sánchez. "Temperamentvolle supporters ben ik als Colombiaan wel gewend. Het motiveert me ook. Het geschreeuw en gescandeer van fans van de tegenstander is voor mij meer een prikkel dan een hindernis. Met goed voetbal kan je ook hen de mond snoeren. Dat is het mooiste. Bovendien kan ik ook heel erg opleven van het geluid van onze eigen supporters. Samen met hen hebben we hetzelfde doel: winnen. Het voelt als een soort samenwerking om daar samen met de fans voor te knokken. Heel mooi vind ik dat.''