Dortmund voorkomt nieuwe remise, Hoffenheim wint ook

17:25 – Na drie remises op rij heeft Borussia Dortmund weer eens drie punten gepakt in de Bundesliga. De formatie van Thomas Tuchel won zaterdagmiddag met grote moeite met 1-2 van Werder Bremen, waardoor Dortmund goed aan het nieuwe kalenderjaar begonnen is. Dat geldt ook voor 1899 Hoffenheim. De nog ongeslagen stuntploeg van Julian Nagelsmann was met 0-2 te sterk voor FC Augsburg en stijgt naar de derde plaats.



De afgelopen jaren streed Dortmund vaak tot het laatst mee om de titel in Duitsland, maar dit jaar bivakkeert de ploeg in de subtop. Om niet helemaal de aansluiting met de bovenste teams te verliezen, moest het team van Thomas Tuchel zaterdag winnen bij Werder Bremen. Dat lukte ook, al ging het uiterst moeizaam. De bezoekers zaten door een goal van André Schürrle al na vijf minuten op rozen en werden nog verder in het zadel geholpen door Jaroslav Drobny. De keeper van Werder kreeg namelijk na 39 minuten rood na een hard inkomen op Marco Reus.



Dortmund wist de voorsprong echter niet uit te bouwen. Sterker nog: de thuisploeg kwam met tien man terug in het duel. Fin Bartels ronde na een fraaie actie uitstekend af in de 59ste minuut en leek Dortmund zodoende een nieuwe remise te bezorgen. Lukasz Piszczek bepaalde echter anders. De verdediger van Dortmund scoorde twintig mintuten voor tijd de 1-2 en hielp zijn team daarmee aan drie belangrijke punten. De topclub bezet nu de vierde plaats, maar kan later dit weekend nog worden ingehaald door Hertha BSC en Eintracht Frankfurt.





Net als Dortmund heeft ook 1899 Hoffenheim de drie punten in de tas. De nummer drie van de competitie had aan twee goals in de tweede helft voldoende om FC Augsburg op de knieën te krijgen: 0-2. De eerste goal viel in de 47ste minuut en werd gemaakt door Sandro Wagner, die profiteerde van balverlies bij de thuisploeg. Spits Andrej Kramaric verzegelde de overwinning vervolgens in de 64ste minuut. De zege is een opsteker voor Hoffenheim, dat de laatste die duels in de competitie met een gelijkspel afsloot. Bij de thuisploeg maakten Jeffrey Gouweleeuw en Paul Verhaegh onderdeel uit van de achterhoede.



VfL Wolfsburg heeft dankzij een laat doelpunt van Mario Gomez de punten in eigen huis gehouden tegen degradatiekandidaat Hamburger SV. De Duitse spits kon scoren omdat buitenspeler Paul-Georges Ntep de bal na een prachtige actie op een presenteerblaadje neerlegde voor de aanvaller. Bij Wolfsburg deed Jeffrey Bruma de hele wedstrijd mee en bleef aanwinst Riechedly Bazoer de hele wedstrijd op de bank. Hij wacht zodoende nog op zijn debuut voor de Volkswagen-club.



Guido Burgstaller werd door Schalke 04 deze winter overgenomen van 1. FC Nürnberg en kan nu al niet meer stuk in Gelsenkirchen. De aanwinst was met een goal in de 92ste minuut goed voor de drie punten tegen FC Ingolstadt 04: 1-0. Bij het debuut van Torsten Frings als hoofdcoach heeft SV Darmstadt 98 tegen concurrent Borussia Mönchengladbach met 0-0 gelijkgespeeld. Het team staat desondanks nog wel laatste in de hoogste voetbalafdeling van Duitsland.